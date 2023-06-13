В Херсонской области продолжают ликвидацию ЧС. К сожалению, выросло число жертв

Выросло число жертв теракта, устроенного киевским режимом в Херсонской области. Ранее сообщалось о семи погибших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС и обстрелов ВСУ пунктов временного размещения (ПВР). Сейчас власти называют цифру 12.

К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках, — сообщил в своем Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

За минувшие сутки из зон затопления эвакуировано 107 человек. Всего с начала подтопления — 7,2 тысячи, из них 421 ребёнок и 123 маломобильных гражданина. В пунктах временного размещения расселены 1,7 тысячи, госпитализированы 84 человека.

Наводнение слабеет. Уровень воды в городе Алешки снизился до 0,4 метра, в Голой Пристани — до 0,34 метра. В Новой Каховке он держится на отметке 5 метров. От воды освободилось 1,8 тысячи домов, остаются подтопленными 21,4 тысячи, — рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Еще одна проблема связан с питьевой водой.

Ежедневно отбираем пробы в разных источниках воды во всех районах зоны ЧС. Анализы по всем 9 скважинам, отобранным в Голой Пристани показали, что пить ее нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям это просто опасно для здоровья. Специалисты МЧС и водоканалов приступили к санобработке сетей, скважин и колодцев. Но пока безопасно употреблять для питья и приготовления пищи только бутилированную воду. Работаем над тем, чтобы нигде в зоне ЧС не было ее дефицита, — отметил Андрей Алексеенко.

Еще работам в зоне ЧС крайне мешают проблемы со связью. Особенно в Алешкинском и Голопристанском округах. Для оперативного решения власти Херсонской области обратились за помощью в МЧС и Минцифры РФ.

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