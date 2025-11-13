В Херсонской области завершили капремонт участка трассы Новая Каховка

Подписали с губернатором программу приведения в нормативное состояние автодорог до 2030 года. Если говорить про те работы, которые уже выполнили, то в их числе ремонт более 35 км трассы, связывающей жителей приднепровских районов региона с областным центром – Геническом, а также с Крымом и Запорожской областью, – цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.

Как уточнил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, на участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах.

В этом году у нас в планах было восстановить около 130 км автомобильных дорог в Херсонской области. Эта задача успешно выполнена», – резюмировал Петушенко.

В Крыму более половины дорог приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

