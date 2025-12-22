Прямо сейчас:
В херсонскую библиотеку из Крыма привезли 5000 книг
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 22.12.2025

Практически целую библиотеку удалось отправить из Крыма благодаря собранным книгам в МДЦ «Артек». В Вадимской школе Каланчакского района книги ждали и приняли с большой благодарностью Крыму.

Книг было так много, что помочь доставить их вызвались наши бойцы. Ребята пожелали всем школьникам побольше читать и любить нашу Родину!

Вот уже несколько лет в школах появляются свои детские стеллажи с самыми лучшими и любимыми книгами детей со всей России и всего мира в рамках акции Народного фронта и МДЦ «Артек», — отметила представитель Народного фронта в Крыму Наталья Лантух.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

