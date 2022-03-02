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В Херсонскую область из Крыма доставлен гуманитарный груз – 14 тонн продуктов

В Херсонскую область из Крыма доставлен гуманитарный груз – 14 тонн продуктов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 02.03.2022

14 тонн гуманитарной помощи из Крыма доставлено в освобожденный Геническ в Херсонской области. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи РК.

Около 14 тонн груза было доставлено двумя грузовиками «Урал» утром 2 марта в освобожденный от украинских националистов приграничный город. Помещение под гуманитарную помощь предоставил местный предприниматель. Жители Херсонской области своими руками разгружали фуры. Несколько сотен человек выстроились в очередь за мукой, сахаром, крупами, растительным маслом – самыми необходимыми продуктами питания. Ажиотаж они объяснили тем, что из-за блокады бандеровцев магазины и аптеки опустели, – говорится в сообщении.

Жителям Геническа доставили продукты, предметы первой необходимости, воду. По сути, Крым отозвался на зов о помощи из Херсонской области. В частности, местные жители сообщили, что начали испытывать дефицит продовольствия. Помощь пришла вовремя.

Спасибо за помощь, потому что магазины разорваны, питания нет, а если где и есть, то цены очень большие. Не хватает продукции для маленьких деток: питание для деток, памперсы, – рассказала местная жительница Наталья Басараб.

Всего из Крыма в Херсонскую область доставили уже три партии гуманитарных грузов. Только за один сегодняшний день – около 20 тонн. Доставить помощь помогли подразделения МЧС и Росгвардии.

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Накануне власти Крыма вместе с российскими военными доставили около 2 тонн гуманитарного груза жителям одного из сел Херсонской области, которые обратились к республиканским властям за помощью.

По словам крымских депутатов, гуманитарные рейсы из Крыма в Херсонскую область будут регулярными.

В Херсонскую область из Крыма доставлен гуманитарный груз – 14 тонн продуктов

Фото: мининформ РК.

 


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