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В Херсонскую область: крымчане передали тонну «летней» помощи для фронтового госпиталя

В Херсонскую область: крымчане передали тонну «летней» помощи для фронтового госпиталя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 15.06.2024

Целое авто самых нужных вещей: одежды и личных средств передали жители Крыма в один из фронтовых госпиталей Херсонской области. Специальную помощь для раненных бойцов в рамках проекта ‘Народный фронт. Все для победы!» Собрали по просьбе 73-летнего волонтера из госпиталя.

В Крым на отдых приехала Наталья Пасика — 73-летняя волонтёр, которая сейчас помогает спасать бойцов в Херсонском фронтовом госпитале. Женщина полтора года назад решила пойти волонтером в госпитали в зону СВО и с тех пор ездит по самым горячим точкам помогать вытаскивать наших бойцов.

Первой просьбой в крымском отпуске от неравнодушной крымчанки стала поддержка для ребят в госпитале, от которых она только что приехала в Крым. Народный фронт вместе с крымчанами экстренно собрали партию самой необходимой помощи, которую молодежное крыло доставило прямо в руки военным медикам в зоне СВО.

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В Херсонскую область: крымчане передали тонну "летней" помощи для фронтового госпиталя

Помощь от крымчан сейчас просто незаменима. Когда бойцов вытаскивают раненными и доставляют в госпиталь, форму с них просто срезают. Поэтому можно сказать, чтобы ребята поступают к нам вообще без ничего. Все что вы привезли — это то, что нужно! А летние вещи с учётом жары просто незаменимы, — поделился военный медик с позывным «Медведь».

За этот год мы вместе с Крымчанами доставили уже 6 партий помощи прифронтовым госпиталям зоны СВО. Это прямое участие в спасении жизни наших ребят!, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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