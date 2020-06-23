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 В июле Крым может принять до полутора миллионов туристов  
Фото: pxhere.com

В июле Крым может принять до полутора миллионов туристов  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:58 23.06.2020

Крым «откроется» для гостей из других регионов страны с 1 июля. В первый же месяц старта высокого курортного сезона полуостров может (хочет?) принять от миллиона до полутора миллионов туристов. Об этом в ходе онлайн конференции по подготовке к сезону рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Кроме него, в онлайн конференции приняли участие главный государственный санитарный врач по РК и г. Севастополю Наталья Пеньковская, замминистра министерства культуры РК Татьяна Манежина, руководители администраций курортных регионов, владельцы и топ-менеджеры крымских средств размещения, туроператорские и турагентские компании, экскурсионные фирмы, руководители отраслевых ассоциаций, пользователи пляжей — всего более 200 представителей власти и бизнеса.

Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона. В первый месяц работы туротрасли Крым может принять от миллиона до полутора миллионов туристов, все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме, — сообщил Вадим Волчнко.

По его словам министра, со следующей недели министерства начнут мониторинг всех средств размещения на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора. Кроме того, сейчас также важно руководителям администраций курортных регионов следить за туристской инфраструктурой.

Контроль за общим санитарным состоянием курортных территорий, парковками, подъездными путями к пляжам и объектам турпоказа, уборка за территориями населенных пунктов, мониторинг пляжных территорий и соблюдение на них требований безопасности отдыха на воде   — все это находится в ведении администраций и будет проверяться рейдами Минкурортов РК и других заинтересованных ведомств, — отметил министр.

Как сообщила  Наталья Пеньковская, благодаря соблюдению правил в Крыму поэтапно снят ряд ограничений и регион готовится к запуску курортного сезона. И сейчас успех летней кампании зависит от комплексного выполнения всех рекомендации Роспотребнадзора и ответственности представителей туротрасли.

Мы готовы принимать туристов, в том числе и из других регионов России. Но от того, насколько комплексно будут выполняться все необходимые мероприятия, зависит успешность нашего летнего сезона. Наша задача, чтобы курортный сезон, который стартует с 1 июля, был безопасен, и тогда он пройдет успешно, — подчеркнула Пеньковская.

В июле Крым может принять до полутора миллионов туристов  

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