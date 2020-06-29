В июле в Крым можно будет добраться по «единому билету»

«Единая транспортная дирекция» перевозки пассажиров автобусным, железнодорожным и воздушным транспортом в Крым и в обратном направлении по «единому билету» возобновит с 10 июля.

В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО «Единая транспортная дирекция» с 10 июля возобновляет перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении. Перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы «Витязево» в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак, — говорится в сообщении Минтранса РФ .

При этом в ведомстве подчёркивают, что продажи «единых» билетов в Крым начнутся с 1 июля:

Билеты с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП.

В Минтрансе также сообщили, что пассажиров в пути будет сопровождать служба поддержки:

В частности, организована круглосуточная бесплатная «горячая линия», работа координаторов непосредственно в местах посадки и пересадки в транспортные средства, помощь с размещением багажа, в том числе пассажирам с детьми, пенсионерам и маломобильным пассажирам, взаимодействие с пассажирами в группах популярных социальных сетей.