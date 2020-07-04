 В июльскую жару вспоминаем об июньских дождях

В такую жару самое время вспомнить о новостях погоды. Синоптики уверяют: нынешнее начало июля сопровождается аномальной жарой со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 С. 5-8 июля в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — отмечают в крымском гидрометцентре.

А вот июньские дожди, изрядно полившие Крым, специалисты назвали «локальными».

На полуострове шли кратковременные грозовые дожди, местами сильные и очень сильные со шквалистым усилением ветра до 16-26 м/с. Наиболее интенсивными они были в Раздольненском (65 мм), Красногвардейском (58 мм), в Джанкойском (46 мм) районах и в г. Симферополе (67 мм). Это 2-3 месячные нормы, — сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным крымских синоптиков, наибольшее количество осадков – до 101,5 до 200 мм (185-277% от нормы) – пришлось на Салгир, Биюк-Карасу и верховье и низовье Бельбека. Норма осадков – от 48,9 мм до 71 мм – выпала в бассейнах рек Черная, Кучук-Карасу и в среднем течении Бельбека. А вот остальные реки получили от 46 до 60% от нормы.

Помогло ли такое наполнение рек водохранилищам естественного стока? Увы, почти нет. Приток воды составил от 1,3 до 1,5 миллиона кубометров в Белогорском, Симферопольском и Счастливенском водохранилищах. Еще меньше – 414 тысяч кубов получило Чернореченское водохранилище.

В ближайшие дни о дождях остается только мечтать. Зато могут быть побиты температурные рекорды. Например, самая высокая температура воздуха (35,3 С) 4 июля в Симферополе за период наблюдений с 1916 года отмечалась в 1996 году.

Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ .