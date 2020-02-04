XXII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» в июне соберёт в Керчи отечественных и зарубежных «звёзд» театра и кино — ждут актёров первой величины. В жюри наряду с уже традиционными участниками в этом году будут новые для фестиваля лица, в том числе знаменитый французский актёр Пьер Ришар. Наряду с традиционными страницами фестиваля, сообщает Турпортал Крыма , будут новые: олимпийская страница, духовные песнопения и музыкальная страница. Что касается Пьера Ришара, то организаторы фестиваля надеются, что французский актёр будет судействовать на киностранице.

Уже есть договоренность по поводу его творческого вечера и показа фильмов, нарезок его фильмов. Об этом договоренность есть. Мы его ждём и надеемся, что он приедет. Что касается его работы в жюри, то это будет, безусловно, киностраница. Если он захочет, то может и театральную страницу смотреть, посмотрим, — отмечает генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

На данный момент к участию в театральном конкурсе уже заявлены самые разные города и страны, в том числе Екатеринбург, Элиста, Омск, Симферополь, Сербия и другие. Также ожидается участие делегации из Греции.