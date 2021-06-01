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В июне в Крыму будут работать почти 150 ярмарочных площадок
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В июне в Крыму будут работать почти 150 ярмарочных площадок

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 19:19 01.06.2021

О том, что порядка 145 ярмарочных площадок для реализации сельхозпродукции будут работать в июне на территории республики, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. С начала 2021 года объем реализованной агропродукции составил более 9 тысяч тонн.

За пять месяцев этого года в Республике Крым было проведено порядка 4 900 сельхозярмарок. В среднем за неделю проводится до 300 таких мероприятий, в которых принимают участие около 1300 фермеров и задействовано порядка 1500 торговых мест. Для возможности проведения агроярмарок на территории республики на постоянной основе было создано более 3000 торговых мест. Таким образом, у сельхозтоваропроизводителей всегда есть гарантированная возможность реализовывать свою продукцию напрямую, без посредников, — рассказал вице-премьер.

По словам Андрея Рюмшина, в 2021 году Минсельхоз Крыма совместно с администрацией города Симферополя организовали и провели 15 ярмарок «выходного дня». Более 100 местных фермеров по субботам и воскресеньям реализовывали по 100 тонн собственной высококачественной продукции.

Напомню, сельскохозяйственные ярмарки, позволяют выйти на рынок не только крупным предприятиям, но и мелким крестьянско-фермерским хозяйством и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, такие мероприятия оказывают поддержку местным аграриям и дают дополнительный стимул развитию, — заявил глава ведомства.

СПРАВКА: Ознакомиться с датами и адресами проведения сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут в июне, а также контактными данными организаторов ярмарочных мероприятий можно на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым в разделе Выставочно-ярмарочная деятельность по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3301 .

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В июне в Крыму будут работать почти 150 ярмарочных площадок

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