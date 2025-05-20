В индустриальном парке «Феодосия» планируется реализация нескольких значимых для РК проектов

На совещании было объявлено о заключении соглашений с девятью потенциальными резидентами, которые готовы приступить к работе. «Объем инвестиций варьируется от 75 миллионов до 1 миллиарда рублей, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.
Среди ключевых направлений, которые будут развиваться в индустриальном парке, участники совещания выделили: производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций, полиэтиленовых труб, а также переработку стекла и изготовление резиновой крошки.
Эффективная работа промышленного кластера ускорит экономическое развитие региона и создаст новые рабочие места, повысит уровень жизни крымчан, — добавил Председатель Совета министров.
В совещании приняли участие: министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян, министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щеголев, первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Роман Хитущенко, Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич и другие.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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