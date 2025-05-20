Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В индустриальном парке «Феодосия» планируется реализация нескольких значимых для РК проектов
Новости Республики
В индустриальном парке «Феодосия» планируется реализация нескольких значимых для РК проектов
фото:Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В индустриальном парке «Феодосия» планируется реализация нескольких значимых для РК проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:25 20.05.2025

Крым создает благоприятные условия для инвестиций, реализуя потенциал промышленных зон и развивая инфраструктуру отрасли. В индустриальном парке «Феодосия» планируется реализация нескольких значимых для республики проектов».

На совещании было объявлено о заключении соглашений с девятью потенциальными резидентами, которые готовы приступить к работе. «Объем инвестиций варьируется от 75 миллионов до 1 миллиарда рублей, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

Среди ключевых направлений, которые будут развиваться в индустриальном парке, участники совещания выделили: производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций, полиэтиленовых труб, а также переработку стекла и изготовление резиновой крошки.

Эффективная работа промышленного кластера ускорит экономическое развитие региона и создаст новые рабочие места, повысит уровень жизни крымчан, — добавил Председатель Совета министров.

В совещании приняли участие: министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян, министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щеголев, первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Роман Хитущенко, Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич и другие.

Узнайте больше:  Синоптики: дождь с песком не дойдет из Крыма до Москвы

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x