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В инфекционной больнице Севастополя появится кислородный концентратор
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В инфекционной больнице Севастополя появится кислородный концентратор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:45 21.12.2021

На присоединение к электросетям кислородного концентратора в инфекционной больнице дополнительно выделят 355 тысяч рублей. Сейчас специалисты Севэнерго ведут подготовку к подключению концентратора к электрическим сетям.

Для установки концентратора уже залита площадка. Поставку оборудования ожидаем до 27 декабря, затем будет произведена установка и монтаж, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Кислород будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Также кислородная станция позволит создать запас на случай аварийных ситуаций. Напомним, ранее на приобретение кислородной станции Севастополю из резервного фонда Правительства РФ было выделено 32,5 млн рублей.

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В инфекционной больнице Севастополя появится кислородный концентратор

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