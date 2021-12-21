В инфекционной больнице Севастополя появится кислородный концентратор

На присоединение к электросетям кислородного концентратора в инфекционной больнице дополнительно выделят 355 тысяч рублей. Сейчас специалисты Севэнерго ведут подготовку к подключению концентратора к электрическим сетям.

Для установки концентратора уже залита площадка. Поставку оборудования ожидаем до 27 декабря, затем будет произведена установка и монтаж, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Кислород будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Также кислородная станция позволит создать запас на случай аварийных ситуаций. Напомним, ранее на приобретение кислородной станции Севастополю из резервного фонда Правительства РФ было выделено 32,5 млн рублей.