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В Информационном центре УМВД России в Севастополе прекращён приём граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:57 01.04.2020

Личный прием граждан Информационным центром УМВД России в Севастополе прекращён в целях принятия мер по ограничению распространению распространения коронавирусной инфекции (СOVID-2019) и в соответствии с пунктом 6 поручения Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № ДГ-П2301кв до улучшения эпидемиологической ситуации.

Рекомендуем пользоваться электронными сервисами взаимодействия с органами исполнительной власти и обращаться за получением государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости через портал государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Выдача готовых документов, заказанных ранее в Информационном центре УМВД России по г. Севастополю, по адресу:

  • пл. Восставших, 6, при получении уведомления о готовности будет проводиться в четверг с 10:00 до 12:00.

В Информационном центре УМВД России в Севастополе прекращён приём граждан

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