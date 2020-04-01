В Информационном центре УМВД России в Севастополе прекращён приём граждан

Личный прием граждан Информационным центром УМВД России в Севастополе прекращён в целях принятия мер по ограничению распространению распространения коронавирусной инфекции (СOVID-2019) и в соответствии с пунктом 6 поручения Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № ДГ-П2301кв до улучшения эпидемиологической ситуации.

Рекомендуем пользоваться электронными сервисами взаимодействия с органами исполнительной власти и обращаться за получением государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости через портал государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Выдача готовых документов, заказанных ранее в Информационном центре УМВД России по г. Севастополю, по адресу: