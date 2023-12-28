Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Инкермане достроили бассейн. Работать начнёт в январе
актуально в республике
В Инкермане достроили бассейн. Работать начнёт в январе
фото: АНО «ДИАС ГП»

В Инкермане достроили бассейн. Работать начнёт в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:14 28.12.2023

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с двумя плавательными бассейнами для взрослых и детей в Инкермане завершено. Полноценно работать комплекс начнет в январе. Заниматься в ФОКе будут плаванием, рукопашным боем и акробатическим рок-н-роллом.

Бассейн спорткомплекса имеет две чаши. В основной — ее длина 25 метров, ширина восемь — могут тренироваться сразу 40 пловцов. Вторая чаша — «лягушатник» для занятий с маленькими детьми и инвалидами. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлен автоматический подъемник. Вообще все пространства ФОКа адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: в здании есть лифт, пандусы и специально оборудованные туалеты и душевые, — отмечает «Севастопольская газета»

Бассейны оснащены современными системами подогрева воды, очистки и обеззараживания. В зоне бассейнов уложен теплый пол. В спортивном комплексе есть отдельный зал с тренажерами для пловцов; здесь могут проводить занятия и другие спортивные секции. Также в здании находятся два медицинских кабинета и лаборатория для анализа воды.

Узнайте больше:  По Севастополю ходит троллейбус с драконом

Запись на занятий в группах начнется после проверок ФОКа Роспотребнадзором и получения положительного заключения. Записаться в секции можно по телефону: +7 (978) 630 65 00.

ФОК в Инкермане расположен по адресу: Симферопольское шоссе, 22/г.

Спорткомплекс построен по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.