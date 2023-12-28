В Инкермане достроили бассейн. Работать начнёт в январе

Бассейн спорткомплекса имеет две чаши. В основной — ее длина 25 метров, ширина восемь — могут тренироваться сразу 40 пловцов. Вторая чаша — «лягушатник» для занятий с маленькими детьми и инвалидами. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлен автоматический подъемник. Вообще все пространства ФОКа адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: в здании есть лифт, пандусы и специально оборудованные туалеты и душевые, — отмечает «Севастопольская газета».

Бассейны оснащены современными системами подогрева воды, очистки и обеззараживания. В зоне бассейнов уложен теплый пол. В спортивном комплексе есть отдельный зал с тренажерами для пловцов; здесь могут проводить занятия и другие спортивные секции. Также в здании находятся два медицинских кабинета и лаборатория для анализа воды.

Запись на занятий в группах начнется после проверок ФОКа Роспотребнадзором и получения положительного заключения. Записаться в секции можно по телефону: +7 (978) 630 65 00.

ФОК в Инкермане расположен по адресу: Симферопольское шоссе, 22/г.

Спорткомплекс построен по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

источник: «Севастопольская газета»