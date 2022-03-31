В Инкермане газопровод строят с опережением графика

Напомним, в Инкермане ведется строительство газопровода низкого давления к жилым домам по улицам Шевкопляса и Погорелова.

Данным мероприятием мы планируем газифицировать порядка 100 домохозяйств. Общая протяженность надземного и подземного газопроводов составит около 1,5 километров. Летом запланировано окончание строительства и передача объекта эксплуатирующей организации для дальнейшего подключения домов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

По словам директора компании-подрядчика Сергея Бесараб, на сегодняшний день установлено 64 опоры и проложено 300 метров надземного газопровода по улице Погорелова. Работы выполняются с опережением графика: в течение двух недель планируеся завершить строительство надземного газопровода и приступить к устройству подземного.

Старшая по улице Погорелова Наталья Илюхина отметила важность реализации данного проекта, который в Инкермане давно ждут.

Мы очень рады, что здесь наконец-то будет газ, и нам не придется платить за общую трубу. Подключение домов – это второй вопрос. Главное, что сделан первый важный шаг, — отмечает Наталья Илюхина.

Напомним, что работы выполняет подрядчик «Институт ПромСити». Цена контракта – 13,4 млн рублей. В настоящее время в Севастополе ведется строительство 10 объектов в сфере газоснабжения, еще 19 находится в стадии проектирования.