В Инкермане и селе Андреевка к газу подключили первые многоквартирные дома

В пуске газа в Инкермане и селе Андреевка приняли участие и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов и исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Севастопольгаз» Илья Авласевич.

Сеть распределительных газопроводов низкого давления по улицам Раенко, Умрихина, Четвертакова, Толбухина в Инкермане имеет общую протяженность 2259м. К газораспределительным сетям природного газа подключили 3 многоквартирных дома на 12 квартир. Всего газифицируем 13 домов в Инкермане. Общее число возможных потребителей природного газа в Андреевке составляет порядка 560 домов индивидуальной постройки и 20 многоквартирных жилых домов. Сегодня мы произвели пуск газа во внутридомовое газовое оборудование многоквартирного жилого дома № 32 по улице Садовой в количестве 9 квартир. Заказчиком работ по газификации указанного многоквартирного жилого дома является ГУП «Управляющая компания «Север». Наши сотрудники индивидуально работают с каждым собственником, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

Кроме того, в селе Андреевка планируется строительство новой газовой блочно-модульной котельной взамен существующей котельной, работающей на угольном топливе.

В следующем году запланирована большая программа по газификации Байдарской долины.