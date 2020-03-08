В Инкермане на пожаре погиб человек

Сегодня днем (да-да, 8 марта), в 14:00 севастопольские спасатели получили сигнал о пожаре в Инкермане. По прибытии подразделений к месту происшествия было установлено, что горит квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. К сожалению, в горящей квартире был обнаружен погибший. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю и полиции.

Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 14:17. Полная ликвидация пожара произведена в 15:15. Всего к ликвидации пожара привлекалось от РСЧС — 16 человек личного состава и 7 единиц техники. От МЧС — 9 человек личного состава и 3 единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.