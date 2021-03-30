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В Инкермане началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В Инкермане началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:33 30.03.2021

Работы ведутся на котловане спортивного сооружения.

Ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Инкермане проконтролировали директор Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов и начальник городского Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Сейчас ведется устройство котлована под первую чашу бассейна. Строим универсальный бассейн на 25 метров, где можно будет не только заниматься спортом, но и проводить региональные соревнования. ФОК будет укомплектован гардеробом, комнатой медперсонала, лабораторией по забору проб воды, тренировочными, комнатами для отдыха, — рассказал Илларион Гапицонов.

В Инкермане началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

По словам директора Департамента капитального строительства, проектом учтены геологические особенности территории.

Сергей Резниченко подчеркнул, что в смену в комплексе смогут заниматься 76 человек. Местные жители смогут посещать комплекс в свободное от тренировок время.

Мы делаем ставку на развитие спортивной инфраструктуры в удаленных районах Севастополя. Помимо Инкермана физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Верхнесадовом, Каче, в планах — в Орлином, — отметил начальник Управления по делам молодежи и спорта.

В Инкермане началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Работы по строительству трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Инкермане выполняются подрядной организацией ООО «КАРКАС-СТРОЙ». Срок окончания работ по контракту – 2022 год.

В Инкермане началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Инкермане началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

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