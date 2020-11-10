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В Инкермане неизвестные повалили дорожные знаки и сигнальные столбики

В Инкермане неизвестные повалили дорожные знаки и сигнальные столбики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:19 10.11.2020

Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.

«Севавтодор» сообщает о происшествии в Инкермане. Там неустановленными лицами повреждены технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные столбики). Сумма ущерба составила 200 000 рублей.

В Инкермане неизвестные повалили дорожные знаки и сигнальные столбики

Информация передана в правоохранительные органы для проведения расследования по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», «Хулиганство». Важно понимать, что повреждение и незаконный демонтаж технических средств организации дорожного движения создает угрозу безопасности дорожного движения, приводит к возникновении аварийных ситуаций и ДТП. Подобные действия приводят к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, — отметили на предприятии.

В Инкермане неизвестные повалили дорожные знаки и сигнальные столбики

Кроме того, «Севавтодор» запросил материалы с установленных в Инкермане камер фото- и видеофиксации. Водителей транспортных средств с видеорегистраторами, тех, кто стал свидетелем такого вредительства, просят связаться с «Севавтодором».

В Инкермане неизвестные повалили дорожные знаки и сигнальные столбики

Фото: «Севавтодор».

В Инкермане неизвестные повалили дорожные знаки и сигнальные столбики

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