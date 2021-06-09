В Инкермане обещают капитально отремонтировать пять многоэтажек

Капитальный ремонт пяти многоквартирных домов в Инкермане запланирован на 2021 год. Как идут работы по адресам ул. Погорелова, 23 и ул. Менжинского, 33 проверил и.о. директора фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин. В доме № 23 по ул. Погорелова ведется капитальный ремонт внутренних систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, отопления, а также замена коллективных приборов учета. Кроме того, здесь установят погодозависимый узел регулирования.

Это современное устройство, которое позволит жителям экономить на отоплении в зимний период. Управляющей компании не нужно будет перекрывать задвижки и регулировать подачу теплоносителя — это будет делать автоматика в зависимости от погодных условий и температуры окружающей среды. Температура теплоносителя в батареях жителей будет падать, соответственно, будет падать и оплата за услугу, которую жители не потребляют, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя производства работ Николая Смертина.

По словам специалиста, работы по замене всех систем планируют завершить до начала отопительного сезона. В доме по адресу ул. Менжинского, 33 уже выполнен монтаж мембранной кровли.

Контракт был заключен в середине марта и, как мы видим, к началу июня работы полностью завершены. Дом подготовлен к приемке. Прошедшие дожди удалось пережить без протечек, кровля показала себя достойно, — отмечает и.о. директора фонда содействия капитальному ремонту Дмитрия Шпагина.

По словам и.о. директора фонда содействия капитальному ремонту, в текущем году в рамках краткосрочной программы в Инкермане запланированы работы в пяти многоквартирных домах по следующим адресам: ул.Менжинского, д.33, ул.Погорелова, д.23, ул.Умрихина, д.13, 15, ул.Яблочкова, д.9.