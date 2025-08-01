В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через речку Чёрная

С 1 августа на мосту через реку Черная снято реверсивное движение, транспорт идет в обоих направлениях.

Это важная транспортная артерия для города, поэтому по поручению губернатора Михаила Развожаева ход работ взяли на особый контроль и смогли открыть движение раньше запланированного срока.

Уже выполнено: восстановление гидроизоляции и выравнивающего слоя, переустройство водоотведения, укладка нового асфальта и установка барьерного ограждения. Сейчас продолжаются работы по замене перильного ограждения и восстановлению защитного слоя на опорах и пролетном строении. Ремонт проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Строительная готовность объекта — 60%, все работы планируется завершить к ноябрю.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя