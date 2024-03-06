В Инкермане продолжает набор в бюджетные группы ФОК с плавательным бассейном

В физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном в Инкермане продолжается набор в бюджетные группы по плаванию. Долгожданный спорткомплекс был построен по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Для занятий в бассейне Инкермана выделено 90 бюджетных мест. Планируется к открытию 6 групп по плаванию, состоящих из 15 человек в возрасте от 7 до 12 лет. Заявления принимаются до 18 марта.

На данный момент на территории бассейна проводится первый этап контрольно-отборочных нормативов, где дети могут проявить себя в скоростно-силовых качествах и гибкости. Уже на следующей неделе будет организован второй этап, где дети смогут проплыть в бассейне и показать свои навыки держаться на воде. На сегодняшний день уже подано более 130 заявлений на зачисление, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

За каждый норматив кандидату начисляются баллы. При равном количестве баллов важным показателем отбора является умение держаться на воде, а именно плавание. После процедуры отбора производится зачисление на бюджетные места и начинается учебно-тренировочный процесс, включающий в себя сухие тренировки и тренировки на воде. После 25 марта будет вывешен рейтинг занимающихся, который позволит определить детей, зачисленных в спортивную школу олимпийского резерва № 1.

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://shorone.ru/объявляется-набор-на-бюджетные-места/ или по телефону +7 (8692) 24-10-08.

Документы на зачисление принимает администратор в здании ФОК по графику: