В Инкермане продолжает набор в бюджетные группы ФОК с плавательным бассейном

В физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном в Инкермане продолжается набор в бюджетные группы по плаванию. Долгожданный спорткомплекс был построен по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Для занятий в бассейне Инкермана выделено 90 бюджетных мест. Планируется к открытию 6 групп по плаванию, состоящих из 15 человек в возрасте от 7 до 12 лет. Заявления принимаются до 18 марта.
На данный момент на территории бассейна проводится первый этап контрольно-отборочных нормативов, где дети могут проявить себя в скоростно-силовых качествах и гибкости. Уже на следующей неделе будет организован второй этап, где дети смогут проплыть в бассейне и показать свои навыки держаться на воде. На сегодняшний день уже подано более 130 заявлений на зачисление, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.
За каждый норматив кандидату начисляются баллы. При равном количестве баллов важным показателем отбора является умение держаться на воде, а именно плавание. После процедуры отбора производится зачисление на бюджетные места и начинается учебно-тренировочный процесс, включающий в себя сухие тренировки и тренировки на воде. После 25 марта будет вывешен рейтинг занимающихся, который позволит определить детей, зачисленных в спортивную школу олимпийского резерва № 1.
Более подробную информацию можно узнать на сайте https://shorone.ru/объявляется-набор-на-бюджетные-места/ или по телефону +7 (8692) 24-10-08.
Документы на зачисление принимает администратор в здании ФОК по графику:
- понедельник, среда — с 13:00 до 19:00;
- вторник, четверг — с 10:00 до 14:00.
Также новый бассейн позволил начать набор в бюджетные группы Школы обучения плаванию «Золотая рыбка». Обучение будет проводиться для детей младшего школьного возраста (от 6 до 9 лет) по ускоренной программе 12-часового обучения плаванию. Занятия будут проходить постоянно в малых бассейнах спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя по адресам: Стрелецкий спуск, 1 и г. Инкерман, Симферопольское шоссе, 22.
На каждой локации будет формироваться по четыре группы, в каждой из которых базовому жизнеобеспечивающему навыку плавания будут обучаться до 10 детей. Занятия три раза в неделю по расписанию, старт тренировок запланирован на 18 марта 2024 года.
Кроме того, на базе плавательных бассейнов будет реализовываться проект «Плавание для всех» для групп лиц социально незащищённых категорий, лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше, а также для ветеранов боевых действий, получивших ранения в ходе участия в специальной военной операции.
Занятия оздоровительным плаванием под руководством инструктора по плаванию будут проводиться ежегодно в период с января по июнь и с октября по декабрь два раза в неделю по расписанию: суббота и воскресенье с 10:00 до 12:00. Проект «Плавание для всех» стартует 9 марта 2024 года.
Запись осуществляется в будние дни с 09:00 до 16:00 (кроме субботы и воскресенья) по телефону +7 (978) 524-31-24. Для получения более детальной информации перейдите по ссылке: https://clck.ru/39FqFy.
Также в бассейне можно заниматься по абонементу. На абонементы есть льготы, подробнее здесь: https://www.sok200let.ru/documents/sportivno-ozdorovitelnye-uslugi.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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