В Инкермане строят новый ФОК с бассейном. Обещают сдать в эксплуатацию уже в этом году

Степень готовности нового физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Инкермане — 45%. Сейчас на объекте ведется монтаж опалубки лестничных клеток, армирование стенок бассейна и плиты перекрытия, производится кладка кирпича и газоблока, бетонирование парапета, устройство внутренних инженерных сетей, а также установка оконных блоков.

Объект строится в рамках ФЦП, подрядчик работает по графику, отставаний нет, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Общая площадь земельного участка — 6 727 кв.м, площадь здания – 1 891,6 кв.м. Трехэтажный спортивный комплекс оборудован двумя лифтами. На первом этаже запроектированы универсальный бассейн для детей, которые не умеют плавать, и детей-инвалидов, тренерская, инвентарная, комната дежурной медсестры и лаборатория анализа воды. На втором этаже будет расположен универсальный бассейн, оборудованный для спортивного плавания, оздоровительных занятий, тренировок, а также проведения соревнований местного значения в присутствии зрителей, раздевалки, тренерская комната и другие административные помещения. Третий этаж предусмотрен для проведения подготовительных занятий.

Зал с бассейном для обучения плаванию сможет принять 20 человек в смену, зал с универсальным бассейном для спортивного плавания – 40 человек в смену, зал для спортивных занятий, разминки и инструктажа – 16 человек в смену. Для зрителей предусмотрено 30 стационарных мест.

В рамках бюджетного планирования у нас предусмотрено шесть ставок: четыре тренерские ставки по плаванию и синхронному плаванию, и два инструктора будут работать с населением разных возрастных групп в формате спортивно-оздоровительных программ, — говорит начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Строительные работы выполняет подрядная организация «Каркас-Строй». Срок окончания работ по контракту – 2022 год. Цена контракта составляет 360 млн руб.