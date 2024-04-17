В Инкермане теперь есть новые скверы

В Севастополе идёт голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Принять участие в проекте может каждый житель города в возрасте от 14 лет – на сайте 92.gorodsreda.ru собрана информация о пространствах в каждом муниципалитете Севастополя, за которые жители могут отдать голос. Скверы-победители будут благоустроены уже в 2025 году. Именно от голосов горожан зависит, какие из общественных пространств будут обновлены. Отдать свой голос за пространство для благоустройства можно до 30 апреля, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

От Инкермана в голосовании в этом году участвуют две территории:

сквер Центральный напротив дома № 14 на улице Яблочкова;

зелёная зона, примыкающая к дому № 7А на улице Яблочкова.

Улица, на которой находятся оба общественных пространства, обязана своим именем Павлу Николаевичу Яблочкову, известному российскому электротехнику, который изобрёл дуговую лампу без регулятора, которую называют электрической свечой – «свечой Яблочкова». Учёный положил начало первой практически применимой системе электрического освещения.

Исполняющий обязанности главы Инкермана Вадим Путинцев рассказал об особенностях каждой территории.

Обе общественные территории расположены на улице Яблочкова – и обе ждут благоустройства. Сквер напротив дома № 14 – пространство небольшое, но уютное. Сейчас там стоят лавочки, много зелени: жители любят там собираться, но, конечно, ждут благоустроенных тропинок, более комфортных лавочек и большего их количества, чтобы этот зелёный уголок превратился в настоящее место отдыха для жителей домов рядом.

Зелёная зона у дома № 7а ещё меньше, но она тоже очень уютная – пространство вытянутое, расположено в непосредственной близости от дома. Думаю, старшее поколение жителей особенно его оценит, ведь для отдыха на свежем воздухе совершенно не придётся далеко ходить. Рядом уже обустроена площадка для спортивных игр, тренажёры, после благоустройства здесь смогут отдохнуть семьи, жители всех возрастных категорий. Также совсем близко к этим пространствам находится музыкальная школа № 3 – было бы здорово, чтобы ребятам было где провести время до и после занятий, – отмечает Вадим Путинцев.

Жители Инкермана считают, что благоустроить в этом тихом районе общественные пространства – отличная идея, и делятся впечатлениями о проекте «Формирование комфортной городской среды».

Я из Инкермана, живу дальше, на улице Умрихина, но хочу поддержать тихий и уютный район улицы Яблочкова – обязательно проголосую в этом году и попрошу соседок. Об этом голосовании мне рассказала внучка, очень нравится идея, что самим жителям можно выбрать, что благоустроить – действительно, кто лучше нас знает наш район? Буду голосовать за любимый Инкерман, пусть у нас с каждым годом становится всё красивее и красивее. Даже сейчас я с удовольствием иду мимо облагороженного сквера Ветеранов гулять и любоваться гладью воды в Инкерманской бухте в чудесно обустроенный для нас сквер 60-летия Октябрьской Революции. Там у нас и детишки гуляют, и на скейтах катаются, и кто повзрослее на скамейках чай пьют, и купаются к лету – словом, взглянуть приятно. Приходят целыми семьями, душа радуется видеть. Ещё и бассейн рядом построили, тоже планирую ходить – преобразили нам Инкерман, – говорит местная жительница Елена.

В прошлом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Инкермане был благоустроен сквер Ветеранов. В нём появилось новое плиточное покрытие дорожек, которые разделили на две ветки, чтобы увеличить прогулочное пространство, обустроено видеонаблюдение, наружное освещение – декоративное и ландшафтное, появились малые архитектурные формы, скамейки, урны, арт-объекты.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя