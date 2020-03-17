В Инкермане — в Мартыновском овргае — правоохранители, волонтёры и подростки устроили субботник

В мероприятии, которое проходило в Мартыновском овраге в городе Инкерман, наряду с правоохранителями также приняли участие сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, представители военно-патриотического движения «Юнармия», городских молодёжных организаций и подростки, состоящие на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Севастополю.

Место проведения экологической акции было выбрано не случайно – здесь в марте 1942 года был проведён единственный за всю историю Великой Отечественной войны парад на передовой. В конце июня 1942 года в Мартыновском овраге ценой невероятных усилий сдерживала наступление немецких войск 25-я Чапаевская стрелковая дивизия. Сюда после окончания войны ветераны этого соединения ежегодно приходили, чтобы почтить память павших однополчан.

Полицейские вместе с участниками мероприятия очистили территорию от прошлогодней листвы, сухой травы и бытового мусора, облагородили тропинки и расчистили кустарники. Участие в экологической- дань памяти героям, погибшим здесь в годы Великой Отечественной войны, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе