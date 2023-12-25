Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Инкермане ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще и с бассейном
актуально в республике
В Инкермане ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще и с бассейном

В Инкермане ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще и с бассейном

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:52 25.12.2023

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном введен в эксплуатацию в Инкермане. Он построен по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, здесь будут проходить занятия по плаванию, а также по рукопашному бою и акробатическому рок-н-роллу.

У бассейна в этом ФОКе — две чаши. В основной могут тренироваться сразу 40 пловцов: её объём — 316 кубометров, длина — 25 метров, ширина — 8. Вторая чаша — «лягушатник» для занятий с маленькими детьми; также она будет удобна для людей с ограниченными возможностями здоровья — для них установлен автоматический подъёмник. Все пространства ФОКа адаптированы для людей с ОВЗ: в здании есть лифт, пандусы и специально оборудованные туалеты и душевые, — отметил губернатор.

Бассейны оснащены современными системами подогрева воды, её очистки и обеззараживания. В зоне бассейнов везде тёплый пол. В спортивном комплексе также есть отдельный зал с тренажёрами для пловцов; здесь могут проводить занятия и другие спортивные секции. Также в здании находятся два оборудованных медицинских кабинета и лаборатория для анализа воды.

Узнайте больше:  Житель Бахчисарая погасил долг по алиментам только после ареста транспортного средства

Инкерманский ФОК полноценно заработает в январе. Сюда смогут приходить не только спортсмены, но и любители: он будет доступен для посещения и тренировок.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.