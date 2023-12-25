В Инкермане ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще и с бассейном

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном введен в эксплуатацию в Инкермане. Он построен по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, здесь будут проходить занятия по плаванию, а также по рукопашному бою и акробатическому рок-н-роллу.

У бассейна в этом ФОКе — две чаши. В основной могут тренироваться сразу 40 пловцов: её объём — 316 кубометров, длина — 25 метров, ширина — 8. Вторая чаша — «лягушатник» для занятий с маленькими детьми; также она будет удобна для людей с ограниченными возможностями здоровья — для них установлен автоматический подъёмник. Все пространства ФОКа адаптированы для людей с ОВЗ: в здании есть лифт, пандусы и специально оборудованные туалеты и душевые, — отметил губернатор.

Бассейны оснащены современными системами подогрева воды, её очистки и обеззараживания. В зоне бассейнов везде тёплый пол. В спортивном комплексе также есть отдельный зал с тренажёрами для пловцов; здесь могут проводить занятия и другие спортивные секции. Также в здании находятся два оборудованных медицинских кабинета и лаборатория для анализа воды.

Инкерманский ФОК полноценно заработает в январе. Сюда смогут приходить не только спортсмены, но и любители: он будет доступен для посещения и тренировок.