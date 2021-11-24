В Инкермане ввели в эксплуатацию футбольное поле

Футбольное поле в Инкермане ввели в эксплуатацию после капитальной реконструкции. Теперь объект передадут управлению по делам молодежи и спорта для организации тренировок и соревнований юных спортсменов, а также любительских городских команд. Результаты работы на объекте проверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов и начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко рассказали главе региона о выполненных работах и дальнейших планах по развитию спорта в Инкермане.

Объект готов, остались незначительные доработки, которые подрядчик должен оперативно устранить. В ближайшее время стадион зарегистрируют в качестве собственности спортшколы. Пока это будет восьмая спортивная школа, чтобы стадион уже в декабре начал работать. Со следующего года появится новая спортивная школа № 10 в Инкермане – в ее состав войдут этот стадион, гребная база и бассейн, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатор.

По словам главы города, поле планируется назвать в честь известного севастопольского тренера Николая Власова.

На новом футбольном поле будут проходить соревнования и тренировки детей в возрасте 10–14 лет. Воспитанники действующих секций спортивной борьбы будут заниматься на объекте общефизической подготовкой и игровой практикой для укрепления иммунитета, отметил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

На территории, кроме тренировочного поля, расположены трибуны для зрителей на 100 человек, места для запасных игроков, а также одноэтажное административно-бытовое здание площадью 504,5 квадратных метров. В здании размещены гардеробные для игроков, тренеров и арбитров, душевые и уборные, административное помещение и помещения тренеров, судей, медицинский кабинет доврачебной помощи. Гардеробные и санитарные помещения доступны для маломобильных групп населения.

Напомним, в Севастополе ведется строительство еще семи спортивных объектов. Это физкультурно-оздоровительные комплексы на улице Гавена, в Инкермане, селе Верхнесадовом и поселке Кача, а также крытый каток с искусственным льдом в районе Генерала Мельника, второй этап спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и стадион «Горняк» в Балаклаве.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя