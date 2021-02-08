В интернете будут продавать квартиры ипотечных должников

В интернете, сообщает «Российская газета», появятся специальные сайты, на которых можно будет купить квартиру ипотечного должника, не потянувшего долг:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности обсудила инициативу, согласно которой арестованное имущество должников будет продаваться исключительно на электронных аукционах. Под действие предлагаемых норм попадут и ипотечные квартиры, и любое имущество, арестованное судебными приставами.

Сегодня, говорят специалисты, банки охотно выдают ипотечные кредиты. Это хорошая новость: благодаря ипотеке масса людей получает возможность решить свои жилищные проблемы здесь и сейчас. Да: в долг. Но зато можно сразу заехать и жить, а не мыкаться годами по углам. Свежая статистика: по подсчетам аналитиков одного из бюро кредитных историй, средний размер ипотеки в России в декабре прошлого года достиг 2,95 млн рублей, что стало новым историческим максимумом.

Плохая новость: не все должники выдерживают вес долга. Хотя в целом люди стали ответственней подходить к выплатам. Количество просроченных свыше 90 дней кредитов в декабре сократилось на 5,9 процента, до 34,7 тысячи ссуд.

Объем «плохой» ипотеки, по данным аналитиков, в декабре прошлого года уменьшился на 4,3 процента — до 92,1 миллиарда рублей. Но все же никуда не деться: есть и будут должники, которым придется расстаться со своим жильем.

Плюс предлагаемой электронной системы в том, что продажи будут максимально публичными. Любой гражданин, желающий улучшить свои жилищные условия, сможет искать варианты не только на сайтах риелторских агентств, но и на специальных электронных площадках. Квартиры будут выставляться на торги по решению суда.

Организаторов электронных торгов выберет правительство страны. Также через интернет будет продаваться и любое имущество обычных должников, арестованное судебными приставами. Допустим, автомобиль злостного алиментщика или сотовый телефон хронического неплательщика счетов ЖКХ. И так далее.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что, по данным Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев прошлого года у должников было арестовано имущества на сумму более 180 миллиардов рублей. На принудительную реализацию было передано имущества на 108 миллиардов рублей.

Не всегда арест имущества означает немедленную продажу с торгов. Сначала неплательщику дают определенное время, чтобы он погасил задолженность. В случае расплаты ему вернут арестованное имущество. Если же долг не будет закрыт, имущество передается на принудительную реализацию, — поясняет Владимир Груздев.

По словам специалиста, за 11 месяцев прошлого года из переданного на реализацию было продано имущества на сумму только 14,7 миллиарда рублей. При этом в связи с признанием торгов несостоявшимися или невозможностью реализации было отозвано имущества на сумму 53,8 миллиарда рублей.

Подготовленный законопроект предусматривает переход на электронную форму торгов при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников. Имущество будет реализовываться через единые электронные площадки, отобранные правительством России, — поясняет Владимир Груздев.

Сегодня в ряде регионов проводится продажа арестованных объектов недвижимости на торгах в электронной форме. Но она не является обязательной.

Между тем электронные торги по продаже арестованного имущества имеют ряд преимуществ. Процедура их проведения более прозрачна. Благодаря сети интернет они позволяют привлечь большее количество потенциальных покупателей. Ведь в таком случае у них нет необходимости посещать тот регион, где проводятся торги, — заявил Владимир Груздев.

Член АЮР Артем Коростелев напомнил, что часто ипотечные квартиры продаются должниками добровольно, например, чтобы погасить долг. Тогда человек сможет сделать это сам, но — с согласия банка.

Источник: «Российская газета»

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