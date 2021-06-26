В Интернете – нашествие фейков о коронавирусе и вакцинации

В Интернете появились мошеннические сайты, дублирующие официальный портал
Для любого человека в сложной ситуации важно получать оперативную и достоверную информацию, — рассказал руководитель Центра управления регионом Республики Крым Анатолий Половинец. — В пандемию настоящим спасением от «информационного вакуума», паники и фейков стал портал «Стопкоронавирус.рф». Граждане ежедневно оперативно получали достоверную информацию о количестве заболевших, профилактике коронавируса и способах защитить себя.
В Крыму пользователей соцсетей пытались намеренно ввести в заблуждение о распространении коронавируса практически с начала пандемии. В марте прошлого года появились информационные вбросы о завышенном в разы количестве зараженных. Тогда Глава РК Сергей Аксёнов поручил республиканскому министерству внутренней политики, информации и связи, совместно с МВД и ФСБ организовать работу по борьбе с распространением недостоверной информации о коронавирусе.
Сейчас – новая волна фейков. Только в июне специалисты Лиги безопасного интернета выявили в российском сегменте мессенджеров и соцсетях 3 тысячи 112 фейков о COVID-19 и вакцинации.
Крымчан призывают быть бдительными и доверять только проверенной информации.
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