В Исправительную колонию №1 в Симферополе нагрянул Глава Крыма

Сергей Аксёнов вместе с начальником УФСИН России по Республике Крым и Севастополю генералом-майором внутренней службы Вадимом Булгаковым осмотрел производственную площадь учреждения, ознакомился с технологическим процессом и ассортиментом выпускаемой продукции. Изготавливаемые здесь изделия из металла используются при обустройстве стадионов, для ограждения социальных объектов и придомовых территорий, монтажа конструкций площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Также в рамках визита рассмотрены дальнейшие возможности и перспективы производственного сектора пенитенциарного ведомства. Сергей Аксёнов в частности отметил, что обсуждались детали сотрудничества по размещению заказов на изготовление продукции для использования в муниципальных образованиях республики, — сообщили в Управлении информации и пресс-служба Главы РК.