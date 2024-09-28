В Исправительную колонию №1 в Симферополе нагрянул Глава Крыма

Сергей Аксёнов вместе с начальником УФСИН России по Республике Крым и Севастополю генералом-майором внутренней службы Вадимом Булгаковым осмотрел производственную площадь учреждения, ознакомился с технологическим процессом и ассортиментом выпускаемой продукции. Изготавливаемые здесь изделия из металла используются при обустройстве стадионов, для ограждения социальных объектов и придомовых территорий, монтажа конструкций площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Также в рамках визита рассмотрены дальнейшие возможности и перспективы производственного сектора пенитенциарного ведомства. Сергей Аксёнов в частности отметил, что обсуждались детали сотрудничества по размещению заказов на изготовление продукции для использования в муниципальных образованиях республики, — сообщили в Управлении информации и пресс-служба Главы РК.
Вадим Булгаков подчеркнул, что производственные объекты оснащены новым современным оборудованием, постоянно развиваются и наращивают объемы.
Как уточнил заместитель начальника УФСИН России по Республике Крым и Севастополю полковник внутренней службы Арсен Мирзоян, у учреждения налажено взаимодействие как с Правительством Республики Крым, так и практически со всеми муниципальными образованиями: заключено более 160 контрактов.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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