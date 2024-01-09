В IT-парк в Севастополе планируют инвестировать около 3,5 млрд рублей

Объем планируемых инвестиций в IT-парк Севастополя составит около 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на открытии дня Севастополя в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В будущем Севастополь станет Меккой для IT-сектора, для наших программистов, и уже сейчас многое для этого делаем. У нас есть технопарк «IT-Крым». Уже сегодня объем планируемых инвестиций — почти 3,5 млрд [рублей], около 20 компаний-резидентов, около 350 человек уже работает в IT-кластере, — цитирует губернатора города ТАСС.

Глава Севастополя добавил, что в настоящее время обсуждается взаимодействие IT-кластера с Севастопольским государственным университетом в рамках программы «Приоритет-2030». В вузе создаются новые лаборатории, чтобы молодежь оставалась в городе и выбирала профессии в IT-секторе.

По данным правительства Севастополя, проект по созданию технопарка в сфере информационных технологий реализуется в городе с с 2018 года. В рамках проекта создаются благоприятные условия для старта нового и развития существующего IT-бизнеса на базе единой инновационной площадки. До 2030 года планируется расширение инфраструктуры технопарка, строительство новых объектов, в том числе корпоративного университета, бизнес-инкубатора, инновационных лабораторий, конгрессного центра. Общая эксплуатируемая площадь к 2030 году составит порядка 40 тыс. кв. м, количество рабочих мест — около 5 тыс.

источник: ТАСС