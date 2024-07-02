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В июле и августе будет ходить дополнительный двухэтажный поезд -Тольятти
фото: pikist.com

В июле и августе будет ходить дополнительный двухэтажный поезд Крым-Тольятти

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 02.07.2024

Дополнительный двухэтажный поезд №196/195 Крым — Тольятти будет выполнять рейсы в июле и августе, сообщается в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»:

Поезд выполнит несколько рейсов в июле и августе. Отправление из Симферополя: 5, 19, 26 июля, 10, 16, 23 августа, из Тольятти — 7, 21, 29 июля, 13, 18, 26 августа. Расписание и маршрут следования поезда в разные даты будет отличаться», — говорится в сообщении. В даты отправления из Симферополя 5, 19, 26 июля, 16, 23 августа, из Тольятти 13 августа поезд проследует через Тамань, Ростов, Лиски, Пензу, Самару. 

В даты отправления из Симферополя 10 августа, из Тольятти 7, 21, 29 июля, 18, 26 августа поезд проследует через Тамань, Краснодар, Волгоград, Саратов, Самару.

Как отметили в компании, в составе поезда — 6 двухэтажных купейных вагонов, а также один штабной вагон.

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источник: ТАСС 

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