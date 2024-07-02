В июле и августе будет ходить дополнительный двухэтажный поезд Крым-Тольятти

Дополнительный двухэтажный поезд №196/195 Крым — Тольятти будет выполнять рейсы в июле и августе, сообщается в

Поезд выполнит несколько рейсов в июле и августе. Отправление из Симферополя: 5, 19, 26 июля, 10, 16, 23 августа, из Тольятти — 7, 21, 29 июля, 13, 18, 26 августа. Расписание и маршрут следования поезда в разные даты будет отличаться», — говорится в сообщении. В даты отправления из Симферополя 5, 19, 26 июля, 16, 23 августа, из Тольятти 13 августа поезд проследует через Тамань, Ростов, Лиски, Пензу, Самару.

В даты отправления из Симферополя 10 августа, из Тольятти 7, 21, 29 июля, 18, 26 августа поезд проследует через Тамань, Краснодар, Волгоград, Саратов, Самару.

Как отметили в компании, в составе поезда — 6 двухэтажных купейных вагонов, а также один штабной вагон.

источник: ТАСС