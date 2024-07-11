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В июле спрос на отдых в у восстановится — прогноз АТОР
фото: pikist.com

В июле спрос на отдых в Крыму восстановится — прогноз АТОР

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:48 11.07.2024

Спрос на отдых на Крымском полуострове и в Дагестане после трагических событий 23 июня восстановится в июле, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Спрос на отдых снизился меньше, чем ожидали участники рынка. Туроператоры считают, что если никаких инцидентов не произойдет, спрос восстановится в июле. Аннуляции после 23 июня были в пределах 2-3% от общего объема продаж, а с отменами туров были новые бронирования, — рассказала она.

По данным Ломидзе, снижение динамики покупок туров в Дагестан и Крым составило около 20% неделя к неделе, туроператоры отмечают отсутствие заметного перераспределения спроса на другие направления.

Напомним, 23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. Более 150 человек пострадали, 4 погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Дагестане 23 июня группа из пяти террористов совершила нападение на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале. 21 человек погиб, 26 пострадали

источник: ТАСС

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