В июне россиянам обещают очередные долгие выходные

В июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Они продлятся с 12 по 15 июня.
В соответствии с производственным календарем на 2025 год, выходной с 8 марта переносится на 13 июня.
Таким образом рабочая неделя у россиян будет трехдневной — с 9 по 11 июня. При этом в среду, 11 июня, рабочий день должен быть сокращенным.
В Крыму, помимо этого, указом главы республики определены праздничными нерабочими днями 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.
источник: РИА Новости Крым
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