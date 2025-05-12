В июне россиянам обещают очередные долгие выходные

В июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Они продлятся с 12 по 15 июня.

В соответствии с производственным календарем на 2025 год, выходной с 8 марта переносится на 13 июня.

Таким образом рабочая неделя у россиян будет трехдневной — с 9 по 11 июня. При этом в среду, 11 июня, рабочий день должен быть сокращенным.

В Крыму, помимо этого, указом главы республики определены праздничными нерабочими днями 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.

источник: РИА Новости Крым