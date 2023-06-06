В июне состоится Фестиваль «Культурный код Севастополя». Когда?

11 июня с 12:00 до 20:00 в бизнес-центре «Царская пристань» пройдет Фестиваль «Культурный код Севастополя». Посетителей ждет насыщенная программа. Пять финалистов проекта представят макеты арт-объектов, из которых члены беспристрастного жюри определят двух победителей, чьи работы будут установлены в натуральную величину в Севастополе до конца лета.

Сам финал обещает стать ярким и масштабным. Помимо выставки макетов арт-объектов, в программе запланированы: handmade-ярмарка, иллюзионное шоу, оживленные дискуссии, необычные мастер-классы по живописи, арт-квест, эмодзи-бар, создание совместного арт-объекта зрителями и профессиональными художниками в зоне коллективного, а также спектакль, который покажет первый в Севастополе профессиональный уличный театр «Мягкий знак», — отмечают в пресс-службе события.

Принять участие в фестивале смогут все желающие абсолютно бесплатно.

Отметим, что финалистами проекта «Культурный код Севастополя» в этом году стали Алексей Комов (г. Москва), творческая команда Ксении Ланцовой, Ксении Яньковской и Евгении Колесниковой (г. Москва), Екатерина Шмакова (г. Москва) Елизавета Бочкарева (г. Феодосия) и Игорь Гладких (г. Симферополь). Их работы были отобраны из более чем 40 поданных заявок.

Напомним также, что второй сезон проекта «Культурный код Севастополя» реализуется АНО «Центр формирования гражданской культуры», Российской государственной художественной галереей и бизнес-центром «Царская пристань» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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