В июне текущего года в адрес МЧС Республики Крым поступило 23 обращения граждан

Все обращения были рассмотрены в пределах компетенции МЧС Республики Крым, о чем заявители были проинформированы в установленные законом сроки. Некоторые обращения были направлены на рассмотрение по принадлежности в различные инстанции в соответствии с их полномочиями, — цитирует пресс-служба Сергея Садаклиева.