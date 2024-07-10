В июне текущего года в адрес МЧС Республики Крым поступило 23 обращения граждан

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что в июне текущего года в адрес МЧС РК поступило 23 обращения граждан. Из них 16 — в письменной форме, 7 — в электронной. По его словам, наиболее актуальными темами обращений являлись: нарушение требований пожарной безопасности при строительстве, а также вопросы, касающиеся местонахождения бомбоубежищ и их состояния.
Все обращения были рассмотрены в пределах компетенции МЧС Республики Крым, о чем заявители были проинформированы в установленные законом сроки. Некоторые обращения были направлены на рассмотрение по принадлежности в различные инстанции в соответствии с их полномочиями, — цитирует пресс-служба Сергея Садаклиева.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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С тегами: МЧС России в Крыму