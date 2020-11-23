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В Ялте 17 летний парень… убил своего знакомого
Фото: Следком

В Ялте 17 летний парень… убил своего знакомого

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 18:55 23.11.2020

В Ялте возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что 17-летний юноша вместе с приятелем отдыхали в гостях у своей общей знакомой. Во время распития спиртного между гостями произошел словесный конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес оппоненту ножом удар в область грудной клетки. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте, — рассказали в Следкоме.

На месте преступления работали опытные следователи и следователи-криминалисты. Проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Свою вину в совершенном преступлении юноша признает. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Несовершеннолетний ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов, был судим по статье 319 УК РФ — «Оскорбление представителя власти». В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, во взаимодействии с коллегами из МВД по Республике Крым устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В Ялте 17 летний парень… убил своего знакомого

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