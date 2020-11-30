В Ялте бизнесменам раздали 2 миллиона рублей

В Ялте определили победителей конкурса субсидий для представителей малого и среднего бизнеса. Все они получили денежные гранты, общая сумма которых 2 миллиона рублей.

В числе победителей: производитель кондитерских изделий, ресторатор, который, несмотря на карантинные меры и падение прибыли до нуля, сохранил свой коллектив и регулярно платит зарплату, социально-трудовой комплекс, где трудятся инвалиды по зрению, автор уникального социокультурного проекта, который объединяет открытые ремесленные мастерские, производство сувениров и пространство для образовательных, культурных мероприятий и другие, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Врио главы администрации Ялты Янина Павленко предложила провести следующий такого рода конкурс не в конце года, а в начале, поскольку, возможно у предпринимателей есть свои идеи, связанные с курортным сезоном.

То, что малый и средний бизнес — основа развития экономики страны и нуждается в поддержке, факт. Но меня немного удивило, что из 9 тысяч ялтинских предпринимателей на конкурс заявились только 9 участников, то есть один из тысячи. Надеюсь, в следующем году их будет больше. Оповещение организуем. От предпринимателей жду конкретных бизнес-планов – гениальных, с творческим подходом, как умеют ялтинцы, — заключила чиновник.

2 миллиона рублей из средств муниципального бюджета Ялты на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в 2020-м году конкурсной комиссией распределены следующим образом:

1. ООО «Ялтинский продукт» — 500 тысяч рублей

2. ИП Абольиньш Э.В. – 500 тысяч рублей

3. ИП Чащин-Медведев М.Е. – 500 тысяч рублей

4. ООО «Ялтинский социально-трудовой комплекс» — 195 тысяч рублей

5. ИП Москалюк О.М. – 150 тысяч рублей

6. ИП Воскресенская С.А. — 77 тысяч 500 рублей.

7. ИП Кравец П.А. — 77 тысяч 500 рублей

Заявки ООО «Медиа центр «Ялтинский лук/Ялта смотри» (214 тыс. руб.) и ООО «Комконд» (500 тыс. руб.) отклонены ввиду нарушений условий конкурса.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта