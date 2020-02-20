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В Ялте будет проведён мониторинг земельных участков, выставленных на продажу

В Ялте будет проведён мониторинг земельных участков, выставленных на продажу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Земля в Крыму 19:56 20.02.2020

В Ялте проверят все земельные участки, выставленные на продажу. Соответствующее поручение озвучил в ходе аппаратного совещания глава администрации города Иван Имгрунт

Департаменту имущественных и земельных отношений дано поручение провести ревизию всех земельных участков для принудительного выкупа их в интересах муниципалитета для строительства социальных объектов, — отметил Иван Имгрунт.

Он добавил, что данную работу необходимо провести максимально оперативно. В качестве примера глава администрации привёл земельный участок, который муниципалитет изначально выделил под строительство храма, но в итоге там будет строиться дом для отселения из аварийного жилья, поскольку иных вариантов нет. Вместе с тем, добавил градоначальник, активные граждане Ялты неоднократно присылали фотографии о продаже земельных участков в разных районах муниципального образования.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов неоднократно давал поручение подготовить информацию обо всех участках, которые продаются. Эту работу нужно провести в Ялте, мы должны видеть, что и где у нас продаётся, а то под коммерцию есть, под социальные объекты — нет, — сказал Иван Имгрунт.

Он также пояснил, что по участкам, которые не осваиваются, будет проводиться работа по изъятию – либо расторжение аренды, либо принудительный выкуп.

Так, к примеру, у нас на набережной есть два пустых забетонированных участка, на которые оформлено право собственности. Но в этом месте может быть только зелёная зона и ничего больше, поэтому их нужно изымать, выкупать и возвращать в собственность муниципалитета, —  привёл пример Иван Имгрунт и подчеркнул, что иных объектов там быть не должно.

Фото и материалы: отдел информационной политики администрации Ялты.

В Ялте будет проведён мониторинг земельных участков, выставленных на продажу

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