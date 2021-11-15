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В Ялте будут судить «коммерсанта»-парапланериста, по вине которого получила травмы 16-летняя девушка

В Ялте будут судить «коммерсанта»-парапланериста, по вине которого получила травмы 16-летняя девушка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:05 15.11.2021

В Ялте завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней (п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ).

17 июля текущего года владелец параплана с целью незаконного извлечения прибыли за 8 тысяч рублей организовал полет в тандеме со склона плато горы Ай-Петри для 16-летней туристки из Алтайского края.

Мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем или лицом, действующим от имени фирмы, оказывающей таковые законные услуги; не имел лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров, сертификата эксплуатации параплана, сертификата летной годности или иного документа, подтверждающего его исправность и его пригодность к использованию. Также у него отсутствовало медицинское заключение, позволяющее предоставлять такие услуги.

Житель Ялты не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри, — сообщили в Следственном комитете.

В результате падения «коммерсант»-парапланерист и его пассажирка-школьница получили травмы, вред здоровью был квалифицирован как тяжкий. В настоящее время самостоятельно передвигаться они не могут, проходят длительную реабилитацию.

В ходе следствия сотрудниками следственного отдела по городу Ялта установлены все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено.

В свою очередь, прокуратура направила в суд данное уголовное дело. В надзорном ведомстве подчеркнули:

Обвиняемый, не имея лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и соответствующего сертификата, предоставлял населению услугу – полет на параплане модели «Takoo 4 Tandem niviuk».

По уточненным данным, параплан при посадке совершил падение с высоты 30 метров.

В результате этого девушка получила многочисленные травмы. Несовершеннолетняя проходила курс лечения в одной из клиник другого субъекта Российской Федерации, — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

В Ялте будут судить «коммерсанта»-парапланериста, по вине которого получила травмы 16-летняя девушка

Фото: Следком.

В Ялте будут судить «коммерсанта»-парапланериста, по вине которого получила травмы 16-летняя девушка

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