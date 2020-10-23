В Ялте демонтируют очередное самовольное строение

Демонтировать двухуровневое строение на улице Бирюкова, 44-а в Ялте суд постановил ещё 3 года назад, и по данным судебных приставов, за это время собственник не предпринял никаких действий, чтобы оспорить, либо исполнить решение суда и самостоятельно демонтировать строение.

В отношении данного объекта стоимость работ, включая проектирование и сам демонтаж, составила более 2 миллионов рублей. В дальнейшем, эти средства будут взысканы с ответчика, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта начальника Управления градостроительного и земельного контроля города Ялта Сергея Кузнецова.

В дальнейшем, по словам специалиста, судебные приставы могут наложить на имущество собственника арест, если тот не возместит затраты.

В администрации Ялты отмечают: несмотря на внешнее единство строения, доверенное лицо собственника Александр Дяченко утверждал, что это два разных здания, и у каждого из них свой адрес – Бирюкова, 44, и Грибоедова, 11. Также он сообщил, что между собой здания не сообщаются и пытался воспрепятствовать работникам специализированной организации начать демонтаж, однако сотрудниками полиции и судебными приставами ему была разъяснена ответственность за подобные действия.

Правомерность сноса заверил и заведующий отделом территориального планирования и градостроительного мониторинга управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Иван Осокин.

По данному строению судебный процесс завершён, срок добровольного исполнения судебного решения, то есть демонтажа и приведения участка в соответствие истёк. Так что есть все основания осуществить принудительный снос, — заявил Иван Осокин.

В этом году, подчёркивает Иван Осокин, уже был снесён объект в центре города на улице Игнатенко, в дальнейшем положительный опыт администрации Ялты в деле сноса самостроев будет внедрен и в других муниципалитетах полуострова:

В настоящее время из бюджета Республики Крым нам выделено порядка 15 миллионов рублей на снос 6 строений до конца года.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта