В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства

В Ялте до конца 2020 года капитально отремонтировать 4 общественных пространства планируют в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам главы администрации города Ивана Имгрунта, по всем объектам разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы.

Среди объектов, которые предполагается капитально отремонтировать — сквер им. Калинина, сквер им. Данилевского (10-й микрорайон), парк М.П. Чеховой. А также сквер на ул. Стахановская в Массандре. И здесь работы уже стартовали. Заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов заявил, что берёт под личный контроль проведение работ в сквере.

Как депутат городского совета по данной территории я занимался вопросом включения ремонта этого сквера в этом году. За работами буду следить лично, — пояснил Денис Давыдов.

По его словам, на первом этапе в сквере будет установлено временное ограждение, демонтированы старые изжившие себя малые архитектурные формы – скамейки, спортивные элементы, а также бордюры и старое плиточное покрытие, кроме того, сотрудники МБУ «Зеленстрой» произведут снос сухих и малоценных зелёных насаждений.

На своей странице в социальной сети заместитель председателя Ялтинского городского совета также опубликовал небольшой фотоотчёт о том, как сквер на улице Стахановской выглядит в настоящее время.

Запоминаем то, как всё выглядит сейчас, скоро всё преобразится!, — заключил заместитель председателя Ялтинского городского совета.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта