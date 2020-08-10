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В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства

В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:00 10.08.2020

В Ялте до конца 2020 года капитально отремонтировать 4 общественных пространства планируют  в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам главы администрации города Ивана Имгрунта, по всем объектам разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы.

Среди объектов,  которые предполагается капитально отремонтировать — сквер им. Калинина, сквер им. Данилевского (10-й микрорайон), парк М.П. Чеховой. А также сквер на ул. Стахановская в Массандре. И здесь работы уже стартовали. Заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов заявил, что берёт под личный контроль проведение работ в сквере.

Как депутат городского совета по данной территории я занимался вопросом включения ремонта этого сквера в этом году. За работами буду следить лично, — пояснил Денис Давыдов. 

По его словам, на первом этапе в сквере будет установлено временное ограждение, демонтированы старые изжившие себя малые архитектурные формы – скамейки, спортивные элементы, а также бордюры и старое плиточное покрытие, кроме того, сотрудники МБУ «Зеленстрой» произведут  снос сухих и малоценных зелёных насаждений.

В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства

На своей странице в социальной сети заместитель председателя Ялтинского городского совета также опубликовал небольшой фотоотчёт о том, как  сквер на улице Стахановской выглядит в настоящее время.

В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства

Запоминаем то, как всё выглядит сейчас, скоро всё преобразится!, — заключил заместитель председателя Ялтинского городского совета.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте до конца планируют капитально отремонтировать 4 общественных пространства

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