В Ялте — фестиваль «Заповедный сувенир»

С 15 по 19 сентября на набережной Ялты во второй раз состоится Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир».

Целью мероприятия является популяризация и продвижение лучших производителей изделий народных художественных промыслов. В Ялте соберутся лучшие ремесленники и товаропроизводители, чтобы продемонстрировать сувенирную продукцию своих регионов, в том числе природных территорий – Национальных парков, природных заповедников, дендрологических парков и ботанических садов. Деловая программа фестиваля посвящена вопросам продвижения бренда особо охраняемых природных территорий через создание и распространение народно-художественных промыслов, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Участие в деловой программе принимают представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, товаропроизводители, руководство особо охраняемых природных территорий и специалисты в области народно-художественной культуры.

Также каждый вечер в дни работы Фестиваля на набережной будут проходить концерты. В рамках Фестиваля пройдет Всероссийский конкурс на лучший сувенир «Заповедный сувенир». Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный.

Предварительная программа

II Всероссийского Фестиваля народных художественных промыслов

«Заповедный сувенир»

Место проведения: Республика Крым, набережная г. Ялта.

15 сентября (среда) 9.00 – 11.00 Регистрация участников Фестиваля 11.00 – 21.00 Работа Фестиваля 14.00 – 14.30 Кофе-брейк 15.00 – 17.00 Круглый стол Минпромторга и Минприроды «Открытый диалог по развитию отрасли народных художественных промыслов» 17.00 – 18.00 Установочная сессия с членами жюри Конкурса 18.00 – 19.00 Торжественное открытие Фестиваля 16 сентября, четверг 10.00 – 21.00 Работа Фестиваля 10.00 – 14.00 Конкурсная программа Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.) 14.00 – 14.30 Кофе-брейк 15.00 – 18.00 Конкурсная программа Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.) 17 сентября, пятница 10.00 – 21.00 Работа Фестиваля 10.00 – 12.00 Мастер-класс «Сувениры как часть бизнеса в отелях, парках и развлекательных центрах» Алексей Просандеев – управляющий партнер, генеральный директор компании «Entens Group» 12.00 – 14.00 Конкурсная программа Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.) 14.00 – 14.30 Кофе-брейк 15.00 – 19.00 Конкурсная программа Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.) 19.00 – 20.30 Концертная программа 18 сентября, суббота 10.00 – 21.00 Работа Фестиваля 10.00 – 11.00 Подведение итогов работы жюри Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» 11.30 – 13.00 Мастер-класс «Работа над ошибками» 13.00 – 13.30 Кофе-брейк 14.00 – 16.00 Круглый стол Федерального агентства по делам национальностей «Проблемы сохранения и развития народных промыслов национальных культурных автономий» 16.30 – 18.30 Деловая игра «Конструктор событий» Игорь Увенчиков – генеральный директор ООО «Корпоративная культура», издатель профессиональных журналов «Праздник», создатель и руководитель Учебного центра журнала «Праздник» 19.00 – 20.30 Вечерняя концертная программа 19 сентября, воскресенье 10.00 – 21.00 Работа Фестиваля 14.00 – 15.00 Торжественное закрытие и награждение победителей Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир»

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта