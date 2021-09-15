В Ялте — фестиваль «Заповедный сувенир»

С 15 по 19 сентября на набережной Ялты во второй раз состоится Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир».
Целью мероприятия является популяризация и продвижение лучших производителей изделий народных художественных промыслов. В Ялте соберутся лучшие ремесленники и товаропроизводители, чтобы продемонстрировать сувенирную продукцию своих регионов, в том числе природных территорий – Национальных парков, природных заповедников, дендрологических парков и ботанических садов. Деловая программа фестиваля посвящена вопросам продвижения бренда особо охраняемых природных территорий через создание и распространение народно-художественных промыслов, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.
Участие в деловой программе принимают представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, товаропроизводители, руководство особо охраняемых природных территорий и специалисты в области народно-художественной культуры.
Также каждый вечер в дни работы Фестиваля на набережной будут проходить концерты. В рамках Фестиваля пройдет Всероссийский конкурс на лучший сувенир «Заповедный сувенир». Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный.
Предварительная программа
II Всероссийского Фестиваля народных художественных промыслов
«Заповедный сувенир»
Место проведения: Республика Крым, набережная г. Ялта.
|15 сентября (среда)
|9.00 – 11.00
|Регистрация участников Фестиваля
|11.00 – 21.00
|Работа Фестиваля
|14.00 – 14.30
|Кофе-брейк
|15.00 – 17.00
|Круглый стол Минпромторга и Минприроды
«Открытый диалог по развитию отрасли народных художественных промыслов»
|17.00 – 18.00
|Установочная сессия с членами жюри Конкурса
|18.00 – 19.00
|Торжественное открытие Фестиваля
|16 сентября, четверг
|10.00 – 21.00
|Работа Фестиваля
|10.00 – 14.00
|Конкурсная программа
Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.)
|14.00 – 14.30
|Кофе-брейк
|15.00 – 18.00
|Конкурсная программа
Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.)
|17 сентября, пятница
|10.00 – 21.00
|Работа Фестиваля
|10.00 – 12.00
|Мастер-класс
«Сувениры как часть бизнеса в отелях, парках и развлекательных центрах»
Алексей Просандеев – управляющий партнер, генеральный директор компании «Entens Group»
|12.00 – 14.00
|Конкурсная программа
Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.)
|14.00 – 14.30
|Кофе-брейк
|15.00 – 19.00
|Конкурсная программа
Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.)
|19.00 – 20.30
|Концертная программа
|18 сентября, суббота
|10.00 – 21.00
|Работа Фестиваля
|10.00 – 11.00
|Подведение итогов работы жюри Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир»
|11.30 – 13.00
|Мастер-класс «Работа над ошибками»
|13.00 – 13.30
|Кофе-брейк
|14.00 – 16.00
|Круглый стол Федерального агентства по делам национальностей
«Проблемы сохранения и развития народных промыслов национальных культурных автономий»
|16.30 – 18.30
|Деловая игра
«Конструктор событий»
Игорь Увенчиков – генеральный директор ООО «Корпоративная культура», издатель профессиональных журналов «Праздник», создатель и руководитель Учебного центра журнала «Праздник»
|19.00 – 20.30
|Вечерняя концертная программа
|19 сентября, воскресенье
|10.00 – 21.00
|Работа Фестиваля
|14.00 – 15.00
|Торжественное закрытие и награждение победителей Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир»
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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