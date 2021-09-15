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В Ялте - фестиваль «Заповедный сувенир»

В Ялте — фестиваль «Заповедный сувенир»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 10:57 15.09.2021

С 15 по 19 сентября на набережной Ялты во второй раз состоится Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир».

Целью мероприятия является популяризация и продвижение лучших производителей изделий народных художественных промыслов. В Ялте соберутся лучшие ремесленники и товаропроизводители, чтобы продемонстрировать сувенирную продукцию своих регионов, в том числе природных территорий – Национальных парков, природных заповедников, дендрологических парков и ботанических садов. Деловая программа фестиваля посвящена вопросам продвижения бренда особо охраняемых природных территорий через создание и распространение народно-художественных промыслов, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Участие в деловой программе принимают представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, товаропроизводители, руководство особо охраняемых природных территорий и специалисты в области народно-художественной культуры.

Также каждый вечер в дни работы Фестиваля на набережной будут проходить концерты. В рамках Фестиваля пройдет Всероссийский конкурс на лучший сувенир «Заповедный сувенир». Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный.

Предварительная программа

II Всероссийского Фестиваля народных художественных промыслов

«Заповедный сувенир»

Место проведения: Республика Крым, набережная г. Ялта.

15 сентября (среда)
9.00 – 11.00Регистрация участников Фестиваля
11.00 – 21.00Работа Фестиваля
14.00 – 14.30Кофе-брейк
15.00 – 17.00Круглый стол Минпромторга и Минприроды

«Открытый диалог по развитию отрасли народных художественных промыслов»

17.00 – 18.00Установочная сессия с членами жюри Конкурса
18.00 – 19.00Торжественное открытие Фестиваля
16 сентября, четверг
10.00 – 21.00Работа Фестиваля
10.00 – 14.00Конкурсная программа

Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.)

14.00 – 14.30Кофе-брейк
15.00 – 18.00Конкурсная программа

Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.)

17 сентября, пятница
10.00 – 21.00Работа Фестиваля
10.00 – 12.00Мастер-класс

«Сувениры как часть бизнеса в отелях, парках и развлекательных центрах»

Алексей Просандеев – управляющий партнер, генеральный директор компании «Entens Group»

12.00 – 14.00Конкурсная программа

Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.)

14.00 – 14.30Кофе-брейк
15.00 – 19.00Конкурсная программа

Презентация сувениров в рамках Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир» (презентация до 3-х мин.)

19.00 – 20.30Концертная программа
18 сентября, суббота
10.00 – 21.00Работа Фестиваля
10.00 – 11.00Подведение итогов работы жюри Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир»
11.30 – 13.00Мастер-класс «Работа над ошибками»
13.00 – 13.30Кофе-брейк
14.00 – 16.00Круглый стол Федерального агентства по делам национальностей

«Проблемы сохранения и развития народных промыслов национальных культурных автономий»

16.30 – 18.30Деловая игра

«Конструктор событий»

Игорь Увенчиков – генеральный директор ООО «Корпоративная культура», издатель профессиональных журналов «Праздник», создатель и руководитель Учебного центра журнала «Праздник»

19.00 – 20.30Вечерняя концертная программа
19 сентября, воскресенье
10.00 – 21.00Работа Фестиваля
14.00 – 15.00Торжественное закрытие и награждение победителей Всероссийского конкурса на лучший сувенир «Заповедный сувенир»

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте - фестиваль «Заповедный сувенир»

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