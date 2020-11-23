В Ялте фонтаны «уйдут» на зимние каникулы

1 декабря специалисты МБУ «Зеленстрой» приступят к работе по консервации городских фонтанов на зиму. Специалисты говорят: для того, чтобы фонтаны благополучно перезимовали, необходимо произвести продув систем водоснабжения, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование. После демонтажа выполняется осмотр оборудования и при необходимости производится его ремонт.

Мы ежегодно отключаем фонтаны и консервируем их на зиму. Проводим очистку чаш. Всего на балансе предприятия 5 фонтанов, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта исполняющего обязанности начальника МБУ «Зеленстрой», депутаа Ялтинского городского совета Лери Сванидзе.

В этом году на баланс «Зеленстроя» передан фонтан на площади Советская и уже на этой неделе начнутся работы по благоустройству клумб вокруг него. Сейчас будет произведена подсыпка земли, а после там будут высажены двулетники виола.

Предполагается, что все фонтаны вновь заработают уже в середине весны.