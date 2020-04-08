В Ялте готовятся к курортному сезону. А вдруг?

Несмотря на все ограничения, связанные с введённым режимом повышенной готовности, в Ялте идёт подготовка к курортному сезону.

Уже к 1 мая, как и планировалось, Ялта должна быть готова принимать туристов, даже если они не приедут, — заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

По словам чиновника, сейчас вполне благоприятное время для ямочного ремонта дорог, приведения в порядок клумб и газонов, отсыпки пляжей и прочего. Кроме того, в Ялте ежедневная санитарная уборка улиц ведётся в усиленном режиме, на набережной идёт замена гранитных плит, сотрудники МБУ «Зеленстрой» ежедневно проводят полив клумб. Но есть и недоработки.

На состояние покрытия тротуаров на улице Московской жители неоднократно обращали наше внимание. Поэтому до 1 мая всё пришедшее в негодность покрытие должно быть заменено, все проблемные участки – исправлены, — цитирует глава администрации Ялты Отдел информационной политики.