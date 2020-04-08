Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | В Ялте готовятся к курортному сезону. А вдруг?

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ялте готовятся к курортному сезону. А вдруг?

В Ялте готовятся к курортному сезону. А вдруг?

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:56 08.04.2020

Несмотря на все ограничения, связанные с введённым режимом повышенной готовности, в Ялте идёт подготовка к курортному сезону.

Уже к 1 мая, как и планировалось,  Ялта должна быть готова принимать туристов, даже если они не приедут, — заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

По словам чиновника, сейчас вполне благоприятное время для ямочного ремонта дорог, приведения в порядок клумб и газонов, отсыпки пляжей и прочего. Кроме того, в Ялте ежедневная санитарная уборка улиц ведётся в усиленном режиме, на набережной идёт замена гранитных плит, сотрудники МБУ «Зеленстрой» ежедневно проводят полив клумб. Но есть и недоработки.

На состояние покрытия тротуаров на улице Московской жители неоднократно обращали наше внимание.  Поэтому до 1 мая всё пришедшее в негодность покрытие должно быть заменено, все проблемные участки – исправлены, — цитирует глава администрации Ялты Отдел информационной политики.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте готовятся к курортному сезону. А вдруг?

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.