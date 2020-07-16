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В Ялте хулиганы воруют цветы с клумб

В Ялте хулиганы воруют цветы с клумб

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 20:03 16.07.2020

В Ялте за последние два месяца из вазонов вертикального озеленения было выкопано более 50 саженцев петунии ампельной и 20 единиц ипомеи батат. Как отмечают в МБУ «Зеленстрой», подобные действия вполне можно расценивать как мелкое хулиганство, что влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Такое отношение к городскому имуществу и труду сотрудников муниципального предприятия вызывает недоумение, ведь все преобразования происходят ради благоустройства и развития нашего города. Конечно же, мы будет продолжать делать наш город красивым, но такое отношение просто неприемлемо. Я призываю ялтинцев бережно относиться к нашему городу, любить и беречь его, — цитирует Отдел информационной политики главу ялтинской администрации Ивана Имгрунта.

В свою очередь заместитель начальника МБУ «Зеленстрой» Юрий Якименко отмечает, что в летний период у сотрудников учреждения значительно увеличивается объем работы. Так, в жаркое время года осуществляется ежедневный полив всех зеленых насаждений, газонов и цветников, производится регулярная прополка, рыхление почвы, внесение удобрений, покос газонов и формовочная стрижка деревьев. Также сотрудники «Зеленстроя» отвечают за уборку сухостоя и опавшей листвы, осуществляют санитарный уход за бордюрами в парках и скверах, проводят регулярную очистку лавочек, а по графику – и памятников.

В Ялте хулиганы воруют цветы с клумб

В Ялте хулиганы воруют цветы с клумб

В Ялте хулиганы воруют цветы с клумб

Ежедневно на улицах города работают порядка 150 наших сотрудников, в том числе 65 дворников, которые делают наш город краше и чище,  — уточняет Юрий Якименко и еще раз призывает горожан бережно относиться к городскому имуществу.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте хулиганы воруют цветы с клумб

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