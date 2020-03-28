В Ялте и Керчи разместят обсерваторы для пациентов с коронавирусной инфекцией

Обсерватор, который разместят в ближайшее время в Ялте, будет укомплектован необходимым первичным комплектом медицинского оборудования и расходными материалами.

Окончательное доукомплектование обсерватора запланировано на 30-31 марта 2020 года. Со вчерашнего дня обеспечена охрана обсерватора по периметру объекта правоохранителями. Организация медицинского обслуживания обсерватора будет организована за счет привлечения медицинских работников из санаторно-курортной отрасли региона, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Ещё один обсерватор будет развёрнут в Керчи: