Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

crimeapress_news

реклама в крыму
В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:20 21.12.2020

Негласно ёлка, установленная в Симферополе, на площади Ленина считается Главной ёлкой Крыма. Тем более, что в крымской столице, чаще всего, устанавливается еще несколько празднично украшенных новогодних деревьев (в Детском парке, на перекрестке ул. Пушкина и Горького, возле железнодорожного вокзала). Но последние годы «титул» Главной ёлки Крыма (опять же, негласно) перешел к Ялте. Ёлка, установленная на набережной была и красивее, и пышнее, и наряднее симферопольской. Кажется, в этом году, крымская столица «забрала своё». Новогоднее дерево на площади Ленина по ходу установки ко только не критиковал. Обзывали ее и «конусом», и «ковролином»… Но украсили ёлку, зажгли огни в День Святого Николая и…

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Сегодня мы зажигаем главную ёлку нашего города. Пусть эта зимняя красавица подарит нам положительные эмоции и наполнит наши сердца добром и радостью. Не забудьте загадать свои желания, ведь Новый год — это время чудес. Я вам желаю здоровья и удачи, и пусть непременно в вашей жизни будет чудо! С праздником! — обратилась к симферопольцам глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Главные герои новогодних праздников, Дед Мороз и Снегурочка, сказали знакомые нам всем с детства слова: «Раз, два, три, ёлочка, гори!», и новогодняя красавица и тематические инсталляции по всему городу засияли яркими огнями.

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Ну а ялтинская ёлка все так же (как и год назад) хороша. Праздничное настроение на набережной города дополнительно создают тысячи огней и гирлянд.

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Как сообщил директор МБУ «Ялтагорсвет» Андрей Комис, на сегодняшний день, на балансе предприятия находится 68 типов световой иллюминации, приобретенной в декабре 2019 года за счет городского бюджета, общее количество световых изделий составляет 1094 единицы – все они в полном объеме установлены в центре Ялты, городе Алупка и в поселках.

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Новогодняя иллюминация зажглась и в поселках муниципального образования и городе Алупка – часть украшений, которые были установлены в Ялте, в канун Нового 2021 года, распределили по всей Большой Ялте.

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Использованы фото пресс-службы администрации Симферополя и отдела информполитики администрации Ялты.

В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.