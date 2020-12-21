В Ялте и Симферополе зажглись огни на городских ёлках. Сравниваем

Негласно ёлка, установленная в Симферополе, на площади Ленина считается Главной ёлкой Крыма. Тем более, что в крымской столице, чаще всего, устанавливается еще несколько празднично украшенных новогодних деревьев (в Детском парке, на перекрестке ул. Пушкина и Горького, возле железнодорожного вокзала). Но последние годы «титул» Главной ёлки Крыма (опять же, негласно) перешел к Ялте. Ёлка, установленная на набережной была и красивее, и пышнее, и наряднее симферопольской. Кажется, в этом году, крымская столица «забрала своё». Новогоднее дерево на площади Ленина по ходу установки ко только не критиковал. Обзывали ее и «конусом», и «ковролином»… Но украсили ёлку, зажгли огни в День Святого Николая и…

Сегодня мы зажигаем главную ёлку нашего города. Пусть эта зимняя красавица подарит нам положительные эмоции и наполнит наши сердца добром и радостью. Не забудьте загадать свои желания, ведь Новый год — это время чудес. Я вам желаю здоровья и удачи, и пусть непременно в вашей жизни будет чудо! С праздником! — обратилась к симферопольцам глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Главные герои новогодних праздников, Дед Мороз и Снегурочка, сказали знакомые нам всем с детства слова: «Раз, два, три, ёлочка, гори!», и новогодняя красавица и тематические инсталляции по всему городу засияли яркими огнями.

Ну а ялтинская ёлка все так же (как и год назад) хороша. Праздничное настроение на набережной города дополнительно создают тысячи огней и гирлянд.

Как сообщил директор МБУ «Ялтагорсвет» Андрей Комис, на сегодняшний день, на балансе предприятия находится 68 типов световой иллюминации, приобретенной в декабре 2019 года за счет городского бюджета, общее количество световых изделий составляет 1094 единицы – все они в полном объеме установлены в центре Ялты, городе Алупка и в поселках.

Новогодняя иллюминация зажглась и в поселках муниципального образования и городе Алупка – часть украшений, которые были установлены в Ялте, в канун Нового 2021 года, распределили по всей Большой Ялте.

Использованы фото пресс-службы администрации Симферополя и отдела информполитики администрации Ялты.