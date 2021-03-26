В Ялте из-под асфальта забил фонтан, к сожалению, вполне рукотворный

В условиях дефицита воды любые утечки воспринимаются остро. Тем более, такие дикие и масштабные, как сегодня в Ялте. Там на улице Сеченова из-под асфальта забил фонтан. Кубометры воды под давлением уходили просто в никуда. Местные жители уверяют: всему виной дорожная техника, работавшая на Сеченова с утра.

В министерстве ЖКХ РК информацию подтвердили:

Дорожная служба при проведении работ повредила водопровод. Аварийная бригада ГУП «Водоканал ЮБК» занимается устранением прорыва.

Устранение аварии заняло несколько часов.

Фото: ВК, Инцидент Крым.