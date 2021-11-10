В Ялте юнармейцы нарисовали «Граффити Победы» с ветераном Анатолием Медведем

А еще ветерану все-таки решили наболевший «квартирный вопрос».

В Ялте, на набережной имени Ленина появилась масштабный объект стрит-арта – изображение ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя. «Полотно» создано в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы» и посвящена проекту Минобороны «Дорога памяти».

Юнармейское граффити расположено в самом оживленном месте города, поэтому оно не останется без внимания и жителей, и туристов.

На рисунке рядом с ветераном изображен юнармеец Александр Самченко. Участники акции объединили две эпохи — поколение победителей и тех подростков, которые отметились в учебе, спорте или совершили героические поступки.

Теперь и на Южном побережье полуострова Крым есть «Граффити Победы». Этот проект охватил более тридцати городов от юга России до ее Дальнего Востока. В каждом населенном пункте вместе с юнармейцами над композицией трудятся профессиональные уличные художники. Таким современным способом молодое поколение выражает уважение всем фронтовикам и напоминает через искусство о той важной для всех нас Победе, — отметил начальник Главного штаба Юнармии, олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Юнармеец Александр Самченко увлекается легкой атлетикой и военно-прикладными видами спорта. Он — постоянный участник общегородских акций 9 Мая, «Бессмертный полк», День освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков, День молодежи. В настоящий момент парень проходит службу в армии и для него портрет станет настоящим сюрпризом.

Анатолий Яковлевич Медведь родился 3 декабря 1926 года в Бериславе в Херсонской области. На фронт был призван в марте 1944 года. Воевал в 5-й воздушно-десантной дивизии, в составе Второго, а затем Третьего Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. За боевые заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом «Красной Звезды», орденом «Богдана Хмельницкого», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Интересно, что сегодня же ветерану вручили документы на новую квартиру.

Двойной праздник для нашего уважаемого ветерана Великой Отечественной войны, участника боевых действий, гвардии полковника Анатолия Яковлевича Медведя! В рамках Всероссийской акции «Граффити Победы», посвященной масштабному проекту Министерства обороны «Дорога памяти», его портрет украсил сердце нашего города. Акция – не просто «стрит арт», это комплекс мероприятий, призванный сохранить память о подвиге фронтовиков. И именно сегодня вручили Анатолию Яковлевичу документы на новую квартиру в комфортабельном жилом центре «Алмаз», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, долгие годы Анатолий Яковлевич обивал пороги различных инстанций и наконец, благодаря содействию Главы Крыма и помощи меценатов, справедливость восторжествовала. Свой юбилей Почетный гражданин Ялты встретит уже в новой квартире. 3 декабря ему исполнится 95 лет.

Фото: пресс-служба Юнармии и страница Facebook Я.Павленко.